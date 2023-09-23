定期清潔冷氣可以保持冷房效果還能節電，不過也有不少人沒有養成定期清潔冷氣的習慣。一位男子近日分享，有一位租客沒有抽菸或室內燒香的習慣，不過使用全新冷氣1年後，冷氣濾網竟積了厚厚一層灰塵、變得又黃又髒，照片曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，該間房間的租客沒有抽菸也不會再室內燒香，住了1年後於近日退租，他幫忙點交時卻發現，原本全新的冷氣變得又黃又髒，讓原PO忍不住直呼「真的是奇觀」；從照片可以看到，冷氣的濾網積了厚厚一層灰塵，甚至達到炸開的地步，冷氣機的外罩也明顯滋生黑色黴菌，相當驚人。

冷氣濾網的灰塵積了厚厚一層，甚至出現炸毛現象。（翻攝自爆廢公社臉書）

對此，許多網友紛紛回應，「怎麼肉鬆收在冷氣機裡面呢？」、「這房子有問題，1年也不可能這樣」、「就不懂～有些人住進去就只是住～完全不管生活的環境」、「會不會有養寵物啊？不然普通的灰塵好像顏色會更灰黑一些？」、「裡面的生態系應該已經進化到三疊紀了吧…」、「空氣品質、灰塵、濕度都會讓濾網變很髒，甚至沒有開冷氣也會髒，這不是在租客問題吧」。

其實台電過去曾提醒，冷氣的濾網和出風口容易有灰塵細菌，最好定期2至3周清洗濾網一次，除了能提升冷房效果，讓空氣品質更好，也可以讓冷氣省電10%；清洗時不可用化學藥劑或熱水、不要大力刷，洗後用軟布擦乾或陰乾再裝回冷氣。

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