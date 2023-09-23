屏東加工出口區高爾夫球代理廠「明揚國際」22日驚傳爆炸，造成超百人受傷，數名消防員殉職及民眾喪生。明揚國際及其母公司明安今(23日)發布重訊宣布，明(24)日下午3點將召開記者會。

明揚、明安今傍晚6時許發布重訊，宣布將於明(24)日下午3時召開重大訊息記者會，投資人可至財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心11樓多功能資訊媒體區參與此次記者會。

據《ETtoday》報導，明揚將在母公司明安透過視訊方式召開記者會，預計將說明公司財務損失狀況、後續協助措施等。

明揚以生產專業高爾夫球場為主要業務，約占台灣高爾夫球外銷比重約49.7％，全球前五大高爾夫球品牌都是明揚的主要客戶。從出貨量來看，明揚出貨量約占全球高爾夫球市場近20％。第4季是高爾夫球產品出貨旺季，但明揚此次發生嚴重火災，生產線付之一炬，整體生產、營運恐怕受到嚴重打擊。

明揚今年1到8月營收25.4億元、年增13.11%。明揚累計上半年獲利3.23億元、年增35.1%，每股純益（EPS）6.24元。