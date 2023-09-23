美國前國務卿季辛吉今天表示，人工智慧使得目前的國際形勢變得更加複雜，中美之間必須開展對話，這樣才能共同發展、運用科技，為人類社會造福，而一旦失控的話，沒有一個國家可以倖免於難。

據《第一財經》報導，第五屆外灘金融峰會今天（9月23日）舉行。2021年出版《人工智慧時代與人類未來》的季辛吉，對於人工智慧的觀點有哪些新變化？

季辛吉在會議中與上海新金融研究院院長、清華大學經濟管理學院教授錢穎一對話時表示：「這本書即使我現在寫，也不會有什麼改變。因為我寫這本書的時候，其實還有兩位合作作者埃里克·施密特和丹尼爾·胡騰洛赫爾，他們都是人工智慧方面的專家。人工智慧對我們的發展提供了一個新的思路，但與此同時，我們也可以更多突破個人的邊界。」

季辛吉認為，各個國家在發展人工智慧的過程中，必須確保一點，就是一定要防止人工智慧技術構成相關的科技風險，「我們應該合理使用人工智慧等技術，避免對人類社會的一些衝擊。與此同時，因為各個國家所使用的程度不一樣，所以我們也應該有一個協調機制，讓更多人工智慧技術真正為人類社會提供積極的有效成果，比如，可以用於氣候變化，而不是僅限於某個單獨的區域，應該在全球範圍內普惠地進行使用。」

包括人工智慧在內的科技領域的國際合作，是季辛吉一直關注的話題。「我們已經意識到了人工智慧的作用、風險，現在政府之間的互聯互通、溝通也得到了加強。同時，我們也積極鼓勵各國不僅關注本國的，而且更多關注全球或世界的秩序發展，在這方面，科技能發揮它的積極作用。」他說，「中國和美國應該進行更多的對話，這樣才能共同發展、運用科技，為人類社會造福，而一旦失控的話，沒有一個國家可以倖免於難。」

對於錢穎一提出的全球治理建議的問題，季辛吉認為，人工智慧是一個新的影響因素，使得目前形勢變得更加複雜，所以中美之間必須開展對話。「我認為，我也希望，中美之間一定會在人工智慧時代引領全球治理體系，並納入其他國家的意見。當然，我不能給你提出一個具體的方案，它需要對話，而且需要一種思維，盡量避免單邊主義。因為我們現在談論的是人類的安全問題，這不是一個雙邊問題，這應該成為一個國際秩序的指導原則。」

季辛吉建議，先從中美兩國開始合作，但也必須讓世界上其他國家參與制定全球治理體系的規則，這樣才能採取安全的措施，「人工智慧非常複雜，每一年都會出現新的問題。因此，要發揮領導國家和人員的作用，至少應該認識到人工智慧對人類的安全是一種威脅。我不知道具體通過什麼方式，但大家在這個問題上都有利益，最終應該有一個像國際原子能組織那樣一個國際機構來監管。人工智慧未來可能會在軍事上發揮作用，所以，我們必須制定相關的標準，對這個問題展開深入研究，然後以非常認真的態度開展對話，不應讓任何一個單方獲得巨大優勢。」