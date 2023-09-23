正式投入選戰！國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨日自美國返台，今（23）日下午新聞局發出公告，表示侯友宜自今起依公務人員請假規則請長假，期間由副市長劉和然代理；侯辦也在晚間6時許公布，新北市長侯友宜已於今（23）日起依公務人員請假規則請假，投入中華民國第16任總統選舉。

由於新北市議會將在26日開議，因此將由劉和然代理市長，前往議會進行施政報告並接受總質詢。

對此，新北市議會民進黨團副總召張維倩表示，此次會期的重點應該是市長的施政報告以及面對各議員的總諮詢來討論新北市的施政狀況，若侯市長對自己的施政有信心，這理應是侯市長最自豪可以表現自己並且幫選舉加分的機會。侯市長為了選總統的行程錯失了這樣子的好時機豈不得不償失？呼籲市長要把握機會表現自己，別讓新北市的百萬選民對新北市失去信心。

國民黨新北市議會黨團書記長廖先翔則認為，市長請假不是為了個人的私事，而是為了更好的中華民國在努力，既然決定參選總統，請假自然是無法避免的事情，無論何時請假民進黨都會有意見，民進黨該在意的是為何民眾有過半數希望民進黨下台，而非只會檢討在野黨的挑戰者，至於新北市政無論市長是否請假，議員們都會持續嚴格監督。

國民黨黨團副書記長江怡臻也說，以選舉角度而言，賴清德從上次初選輸給蔡英文總統就開始拚大選，柯文哲主席也是起跑許久，相較於侯友宜，訪美行程圓滿之後，時間已經不等人，必須努力衝刺。

江怡臻說，侯友宜擔任8年副市長，現在是第二任新北市長，為新北付出超過10年以上，雖然市長請假，相信市政團隊只會更繃緊神經，不因此懈怠，也因為市長參選總統，相信能以新北的成功經驗，推動到全國。

江怡臻指出，侯友宜並非帶職參選首例，以民主國家而言，歐巴馬以參議員身分競選總統、法國席哈克以市長身分參選總統；而在台灣，呂秀蓮以縣長身分選上副總統，蘇貞昌、賴清德也都在立委任內帶職競選縣長。如果民進黨要批評，代表就是雙標、就是綠能你不能。