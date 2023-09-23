新北市樹林區保安市場於去年10月翻新整建後，市場人潮、營運狀況大不如前，同時因整建後土地使用成本增加，市府為反映成本，進一步調漲攤位的租金，也增加攤商營運壓力。新北市市場處回應，因涉及溝渠管理及市場使用等，市場處將邀相關單位研議接管可行性。

為此立法委員蘇巧慧與新北市議員廖宜琨日前召開協調會，邀請農業部農田水利署、新北市政府水利局、市場處、樹林區公所、在地保安里長李錫寶、市場自治會及攤商一同與會討論。

蘇巧慧表示，自去年開始，她多次舉辦會勘、協調會，協助反映保安市場改建後的諸多問題，因市場所在地位於農田水利署所屬的後村圳上，經過與中央農田水利署討論，若將土地管理權交接給新北市府，新北市府可省下租金，減少土地使用的成本，如此一來可調降攤位的租金，減輕攤商經營的壓力。

為了照顧辛苦的攤商，蘇巧慧與團隊積極尋找減輕攤商負擔之方法，自去年開始，多次舉辦會勘、協調會，希望由新北市府承接後村圳流經保安市場約長200公尺的土地管理權（後村圳7K＋474~7K＋660）。蘇巧慧指出，若市府願意接管，不僅可以減少市庫租金支出，更可為攤商減輕負擔，期盼市府能盡快研議結果，給予攤商明確回覆。

蘇巧慧說明，樹林保安市場建於後村圳上，該圳溝過去肩負農業灌溉責任，但如今已無農業灌溉需求，圳溝下方也提供市府做民生排水使用，而圳溝上方也由新北市市場處改建成保安市場，溝渠上下都是市府業務所使用，應由市府使用單位負責維護管理，較為合適。

蘇巧慧強調，因保安市場土地管理權的問題，與樹林區三龍里、圳生里交界的成功街圳溝案情相似，兩案過去皆是農田水利溝渠，但如今僅剩民生排水功用，因此他積極協調農田水利署釋出土地管理權給新北市府，只要新北市府願意承接土地管理權，便不用再花一大筆錢取得土地使用權，保安市場攤販租金過高，以及成功街圳溝旁道路過窄、散發惡臭的問題也可一併解決，希望新北市府可以更積極研議改善方式。

廖宜琨表示，由於保安市場租金提高，許多攤商皆反應營運壓力大，希望市府積極做好跨局處協調，承接土地管理權，減輕攤商租金壓力。