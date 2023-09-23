臉書護理正義粉絲專頁，批評民進黨總統候選人賴清德護理政見，反對擴大大學護理系名額等，並發起一人一信寄信賴清德抗議。民進黨發言人卓冠廷今表示，賴清德主張擴大大學護理系所招生名額，目的是增加現有護理系所招生名額，並非新增系所，也並非增設五專護理科／護理助產科或增加五專護理科／護理助產科招生人數，完全不會降低護理教育的品質，更不會有護理教育廉價化的問題。

他強調，民進黨一向重視護理人員，積極改善護理人員的勞動條件，2019年將「全日平均護病比」正式入法，為了進一步改善護理人員的職場環境並回應護理界的訴求，賴清德此次亦提出將「三班護病比」兩年入法，或在任內達成的政見，同時並主張要提升護理人員薪酬待遇。

卓冠廷指出，因為COVID-19疫情的衝擊，護理人員工作壓力變大，導致提早退休、離職率增加、護理人力不足的問題更加惡化。2022年我國護理科系新生註冊率、護理應屆畢業生執照考試通過率均較前一年降低；醫院護理人員總空缺率也較前一年提高許多，顯見各醫院護理人力短缺情況嚴重，影響民眾就醫權益和照護品質，已成嚴峻問題。此外，為了達成合理的三班護病比，也必須有足夠的護理人力才能完成。

卓冠廷表示， 關於護理國考內容變簡單更是誤解。賴清德所提出的護理師國考通過方式多元化，是指保留國考通過科目，毋須每次皆要重考全部科目，更無關調整考試難易度。此也是為了回應護理界所提出的訴求。

卓冠廷強調，持續促進護理人員專業性，改善護理人員勞動環境及增補護理人力，長期以來一直是賴主席非常關切的議題。民進黨決不會降低護理教育與人力的素質，如此才能確保醫療與照護品質。

卓冠廷說，面對眾多醫護人員高壓勞動、人手短缺的工作現場，政府應成為醫護人員的堅定後盾，保障醫護人員的工作權益，積極改善醫護人員的薪酬待遇與工作環境，來提升國人整體醫療品質及醫療照護體系韌性。