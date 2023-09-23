台南市議會定期會今天進行登革熱防治專案報告，會場炮聲隆隆，不分黨派議員紛紛批評，指市民對市府拚命室內噴藥的做法非常不滿；還強調空屋和空地髒亂才是高風險點，要求市府研擬強制作業規則。對此，市府回應說，從下周起噴藥做法將有所調整；如果空地空屋問題太嚴重，也將強制代為處理。

最後，主席尤榮智綜合議員的發言做出4點結論，分別是：請市府針對社區髒亂點且未配合防治的空屋累犯，研擬強制作業規則；輔導更多醫療院所加入NSI快篩工作；打造AI登革熱防疫平台；設立專線並建立完善登革熱噴藥及就醫SOP，以便即時回應民眾的需求。

今天台南市新增261例登革熱確診，累積病例數8948例。其中，東區43例，南區及安南區各42例，永康區41例，北區32例，中西區22例，仁德區及關廟區各10例，安平區8例，歸仁區4例，安定區3例，佳里區2例，新化區及玉井區各1例，年齡介於1歲以下至94歲。

今天的專案報告中，許多議員都提及，不少空地空屋環境雜亂，也被衛生局稽查發現孑孓，但多次開罰所有權人仍未處理，明顯成為社區衛生環境的死角；此外，許多民眾也都反映說，市府頻頻在家戶內噴藥，但面對更加危險的外部環境，如防火巷、屋後溝等，卻沒有進行全面性控管消毒，難怪會導致登革熱疫情蔓延。

衛生局長蘇世斌回應認為，噴藥無法做到非常完整，仍會因為出現案例，需要第2次及第3次噴藥。不過，9月18日市府一級指揮中心決議，針對已經第2次化學防治後的家戶，準備進行第3次噴藥時，如經巡查家戶並未發現孳生源及成蚊，將直接發放殺蟲劑給住戶，由家戶自行噴藥；但如果仍查到家戶內外有孳生源，則仍維持化學防治且不得拒絕，希望降低民眾的反彈。

民政局長姜淋煌也強調，一旦發現空地空屋有孑孓且有立即性危險，將會同里長及警察強制進入處理。目前全市列管空地空屋有8000多處，區公所平日也都會巡視。鑑於目前疫情嚴峻，只要發現雜草髒亂等，就會立即通知所有權人清理。