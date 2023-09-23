由好聲樂室內樂團所主辦的《2023東區爵士音樂節：爵對後聲》系列音樂會，將於9月底登場，邀請了履獲金曲獎肯定的強大演出陣容，將透過爵士樂與客家民謠的跨界融合與再創，利用彼此共通的即興特質及自由的靈魂，將彼此共振出的美妙音樂帶給大家。

甫獲金曲獎最佳客語專輯獎的「山狗大後生樂團」團長林鈺婷表示，「很高興這次可以和國內知名作曲家合作，除了演出一系列的改編民謠也將和大家分享樂團近期新作經典曲目。此外，我也將擔任本次系列音樂會的導聆主持人，非常期待再次和大家見面、分享音樂。」

活動共有三大主軸，包括四場爵士沙龍、一場大型音樂會及二場大師班音樂講座，以流行、爵士、弦樂融合跨界手法，展現不同世代音樂家的心路歷程，場次包括9月27日《東區爵士：謝明諺四重奏》，10月10日《東區爵士：四爪樂團》、11月11日《東區爵士：山狗大後生樂團》、11月19日《東區爵士：魏廣晧三重三重奏》。

除此之外，《2023東區爵士音樂節：爵對後聲》大型音樂會，將於11月3日在東吳大學松怡廳登場，將由客席指揮林天吉、楊曉恩、曹立東與好聲樂集弦樂團、四爪樂團、爵士小號演奏家魏廣晧、歌手謝宇威和林鈺婷等共同演出。