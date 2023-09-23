消防員工作權益促進會高喊籌組工會訴求，賴清德總統競選辦公室發言人陳世凱表示，未來不論修訂公務人員協會法或工會法，將持續與消防員相關團體及基層消防員持續溝通，聽取專業意見，取得最大共識，以保障消防人員的最大權益。民眾黨總統參選人柯文哲狠嗆，不曉得這句話什麼意思，「你就說贊成或反對」，支持就支持、反對就反對，他最怕講完還是聽不懂到底支持還反對。

柯文哲今天中午在臉書表態支持消防員組工會，他今晚出席AI教育年會論壇會前受訪表示，教師也有工會，環保局的也有工會，「所以不是說公務員就不能設工會」，原則上他是比較支持的態度」。對於是否該修法？柯回稱，那就看哪個地方要修，教師也有工會，所以最好方法是一視同仁，就看哪個地方要修就來修。

對於未來化學類火災是否該有些制度修正？柯文哲表示，自己當台北市長時，因為台北市已經全面E化，所以通常應該有機會，可以去參觀看看，當消防隊出發，坐在司機旁的消防小隊的隊長拿出ipad出來，一點就知道現在去的地方有沒有違章建築、路邊多少、裡面有無身障人士、老人多少。

柯文哲指出，主要是因為全部資料都已經E化，所以社會局、建管處資料可以匯集上台，只要寫一個介面可以同時抓兩邊的資料，但是這個是大工程，因為涉及要把整個國家的公務機關資料全部E化，才有辦法形成資料庫，台北市因為有大數據中心，所以這一方面做得到，不過要到全國都做到，恐怕要花一點時間。

至於賴陣營針對消防員組工會，表示會持續溝通、取得最大共識，柯文哲反批，「我也不曉得他這句話什麼意思，你就說贊成或反對，講一句話就好，支持就支持、反對就反對，或是支持到什麼程度，講清楚就好，「我最怕那個講完，我還是聽不懂到底支持還反對」。

另外，鴻海創辦人郭台銘說成立消防學校來補足消防員缺額，柯文哲說，有時要看效率的提高，因為目前還是從警察大學畢業分兩組，一個警察、一個消防，這他倒是沒特別意見，就看看消防署的規畫怎麼樣。