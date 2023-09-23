屏東加工出口區高爾夫球代理廠「明揚國際」昨日下午驚傳爆炸，造成6死102傷的慘劇。台北市蔣萬安市長今邀集消防局、環保局、產業發展局、勞動局等局處召開緊急會議，討論並針對屏東科技產業園區內發生的工廠爆炸事件，全面檢視台北市的公安管理機制。會議中蔣萬安市長代表全體台北市民，向不幸殉職的消防人員，表達最高的敬意和哀悼。

此次會議蔣萬安市長明確提出五點裁示：

1. 請各機關應持續關注此事件的發展，並再檢視臺北市相關安全管理機制與規定。

2. 各相關局處應增加對臺北市毒性與化學物質場所與工廠的安全管理，並增加檢查頻率確保符合相關法令規範，並要求業者自主通報、資訊更新及落實災害應變演練。

3. 各局處應盤點相關資訊，隨時更新，強化橫向聯繫和對接，確保跨局處資訊的整合與溝通。

4. 請消防局加強消防同仁救災安全的教育訓練，提升科技救災裝備器材及強化救災安全機制。

5. 各局處應共同參與相關演練，確保在災害發生時能夠有效溝通與協調，以利處理各種狀況，並提供相互支援。