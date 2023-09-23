「東岸舖食節」祭出消費滿500枚金幣送500枚優惠，吸引滿滿人潮。（蕭嘉蕙攝）

台東縣政APP「TTPush」結合虛擬貨幣「台東金幣」，讓民眾接受服務通知的同時，還能集點換好康，累計近12萬會員數。今舉辦第3屆TTPush「東岸舖食節．舖食大會」，集結超過70間特約商店，祭出消費滿500枚金幣送500枚優惠，攤車業者業績大開。

第3屆「東岸舖食節．舖食大會」今擴大範圍在南京路市民廣場、縣立體育館、微光集等三地共同舉辦，結合健康慢食、永續慢活、科技慢遊理念，不提供塑膠袋、吸管、免洗筷等一次性免洗餐具，響應綠色消費。

「半小時就賣出一半了！」蔡姓業者坦言，一開始沒有抱太大期待，沒想到人潮踴躍，金幣回饋確實達到刺激消費的效益。陳姓民眾也大讚，平常累積的點數，在市集就可以一次消費兌換，很方便也很新奇。

台東縣長饒慶鈴表示，縣府持續推動更便民的數位生活，連續2年的東岸舖食節累積上萬民眾共襄盛舉，創造金幣效應也帶動在地循環經濟；另也提醒今年還有1300多萬枚的金幣即將於9月30日到期，呼籲縣民盡快到特約商店消費使用。

今年東岸舖食節持續導入創新應用打造科技市集，發行專屬的10款「台東意象 NFT 紀念品」，以及台東的地理特色與人文風情製作成數位藝術品，民眾可以在 TTPush App 上直接使用台東金幣購買收藏。