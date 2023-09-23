屏東科技產業園區明揚國際科技廠房發生爆炸，目前6人罹難，消防人員3位、員工3位。前立委郭正亮表示，我們消防人口的服務比例，在亞洲國家中都是偏低，這問題長期存在，一直都沒有處理；而且隨著各個工廠的日新月異，「消防隊是否有得到更好的設備」，都是這次要追究的問題。

郭正亮今(23日)在政論節目《新聞大白話》中表示，有幾個層面，消防員嚴重編制不足，基本上，像屏東一個人就要負責1320個，而且火災現場，衝鋒隊只有4個人，爆炸之後再進去7個人，所以一開始只有11個在現場。

郭正亮接著指出，這家公司跟勞動部的關係，不只有過勞的問題，還有是不是一個危險的工作場所，因為該公司有橡膠粉塵 ，所以當屏東縣政府發現該公司有這些紀錄時，請問做了什麼事？這家公司是登記在經濟部。事實上它出口高爾夫球具，是台灣前兩名，可說是非常重要的公司，他質疑，是不是因為這樣，地方政府在勞檢上，尤其是安全與否，沒辦法深入。

郭正亮並點出，還有最重要的一點，該公司高爾夫的製造過程，橡膠原料大概用了99% ，過程中需要一些化合物，而那些剛好是過氧化劑，那個不能碰水，很容易在高溫時引爆，現場都是橡膠粉塵，是不是這樣引起爆炸？這就牽扯到一個問題。消防隊知不知道該公司需要用過氧化劑。雖然它不是化工廠，但是有危險物品，是否有事先連線讓消防單位知道，這就牽扯到各個單位之間連繫的問題。

郭正亮表示，消防隊去到現場，看到不是化工廠，可能就用一般救火的方式。 主持人補充說，目前訊息是，有的廠房特別跟消防隊員說，不能噴水，因為有化學粉塵。郭正亮強調，結果還是爆炸了。事實上，消防員並沒有噴水，一進去就爆炸了，聽說現場一下燒到500度以上。這就牽涉到我們消防隊的設備，還有訓練是不是足夠，這是預算的問題。

郭正亮更點出，很多人在討論，我們消防人口的服務比例，在亞洲國家都是偏低。而且這問題是長期存在，一直都沒有處理。而隨著各個工廠的日新月異，消防隊是否有得到更好的設備，都是這次要追究的問題。