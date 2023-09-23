台東縣農業處考量富岡漁港聯外道路東56線坡址有少許濤刷現象，擇定於南側堤岸養灘。（蕭嘉蕙攝）

台東富岡漁港淤泥阻礙航道，台東縣政府近日進行疏浚工程，開挖大量汙泥堆置於港區南側堤岸，遭質疑做白工且破壞海洋生態，對此，農業處表示，近年國內各漁港挖出來的土砂因含有鹽分，棄土場、垃圾場均無法收容，因此擇定漁港近岸養灘。

何姓漁民表示，海底水性是決定漁獲量的關鍵之一，若汙泥造成混濁，恐怕會影響魚吃餌。王姓漁民怒批，汙泥撈上岸後不找地方放置、不妥善處理，堆置在一旁隨著浪又流入海中，簡直是「白做工」。

台東縣農業處說明，自2008年內政部營建署召開「海港疏浚等工程產出之海砂是否適用營建剩餘土石方處理方案會議」後，漁港疏浚之土方則無法再以「合法營建剩餘土石方資源堆置場」作為去處，採就近處理為原則。

農業處表示，此次挖除數量約1.3萬立方，在開工前已邀集當地漁會討論及說明土方去化地點，除要求廠商須將土砂進行分類處理、去除垃圾雜物後再外運，另外考量聯外道路東56線完成後歷經幾次颱風，發現坡址有少許濤刷現象，才會選擇這地點養灘。

農業處解釋，由於推置地點位於漁港的南邊，而且台東海岸的近岸流優勢方向是由北往南，臨海側則有消波塊阻擋，應不致回流港區，將持續觀察放置後的狀況作處理。