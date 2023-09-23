陳威全邀請麥克斯反串演出〈媽媽擋〉MV。（上行娛樂提供）

陳威全希望藉由活潑的手勢和舞蹈，讓大家一起唱跳〈媽媽擋〉感謝偉大的母親．（上行娛樂提供）

陳威全即將推出第8張創作專輯《MAMAK》，同名概念曲〈媽媽擋〉MV，為了呼應歌曲精神「媽力無窮突破次元宇宙」，特別邀請「廣場舞天王」麥克斯反串為金剛媽咪，導演小森為MV塑造出「天下有難事，交給媽媽擋！」的奇幻風格，還請到媽媽團與陳威全合力大跳「Mamak Dance」，勢必帶動一股媽媽熱。

來自馬來西亞的陳威全，新專輯取名《MAMAK》，是馬來語「路邊攤」的意思，他將馬來庶民小吃文化與自身追尋音樂種種感觸融合成歌，回想起與三五有音樂夢的好友齊聚媽媽檔暢聊理想的歲月，徹夜聊著未來的無限可能，讓他永生難忘。因此MV特別以馬來亞餐廳「Mamak檔星馬料理」作為主場景，創造出在餐廳「媽媽檔」唱著歌曲〈媽媽擋》的絕妙景象。

擁有三寶的「台灣女婿」陳威全，入行20週年斜槓美食電商，先前推出全球首創的馬來貘造型「咖椰」包，首批1800顆僅1週就完售。他以大馬美食為出發點，打造出全新創作專輯《MAMAK》，他說：「不論你是黃金單身漢、威猛男子漢、寵妻狂魔或是多寶爸，在媽媽眼裡，你永遠是她的小寶。」

陳威全表示自己曾歷經人生谷底之際，是母子情深激盪著創作靈感。「每當我遭遇重大挫敗，心裡身邊總有個人，始終支撐著我，那個人就是媽媽。」因此特別為母親和全天下的媽媽創作一首歌曲，也笑說是化媽媽為力量，挑戰創作生涯嶄新曲風，踏出幽默愉快的新步伐。