衛生局也在農地入口處放置宣導旗幟提醒，再次呼籲民眾如有症狀請勿出入果園，並做好個人防蚊措施。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣近日新增本土登革熱確診4例，全縣累計34例病例，竹崎鄉10例最多，光師埜村就占了7例，約5分之1比例，考量在師埜農地出入確診足跡有10人之多，嘉縣衛生局特別針對出入農地務農民眾、確診家戶周圍100公尺擴大篩檢，已篩檢17戶26人，所幸都是陰性，將進一步清查、篩檢確診者農地周邊鄰近耕作者。

嘉義縣近2日新增本土登革熱確診4例，分別為中埔鄉、朴子市各1例及布袋鎮2例；確診累計34例，其中竹崎鄉10例、梅山鄉8例、大林鎮5例、民雄鄉4例、太保及布袋各2例、朴子、中埔及水上鄉各1例，此外，目前通報NS1快篩陽性2例為朴子市及竹崎鄉，尚待研判中。

衛生局表示，縣府、公所動員病媒蚊孳生源密度調查、孳生源清除及逐戶衛教，針對每位個案病毒血症期及停留時間執行化學防治，呼籲民眾應遵守縣府公告孳生源清除及相關防疫措施，大型蓄水池應定期將水清除排掉，衛生單位會嚴格執行查核，如查獲陽性孳生源，將依傳染病防治法裁罰最高1萬5000元。

由於山區目前正值椪柑及柚子等水果盛產，竹崎鄉師埜村已傳7例確診，考量到師埜農地出入足跡有10人之多，衛生局也鎖定該區域擴大篩檢，指醒如接獲衛生所通知，請民眾配合採血，及早發現杜絕傳播，而衛生局也在農地入口處放置宣導旗幟提醒，再次呼籲民眾如有症狀請勿出入果園，並做好個人防蚊措施。