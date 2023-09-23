徐新洋婚禮現場擺滿花朵，相當浪漫。（圖／Kvision國內外婚禮婚紗團隊提供）

綜藝大哥徐乃麟長子徐新洋今（23日）晚席開35桌，和俄籍女友宋蕊安（Soa）補辦婚宴，現場星光熠熠，Soa的親人爺爺、爸媽、弟弟妹妹也都到場，而稍早Soa絕美婚紗也曝光，低胸設計讓她傲人上圍呼之欲出，轉過身露美背，典雅浪漫設計宛如仙女下凡，驚豔全場。

婚宴上會遵循俄羅斯習俗，Soa將獻唱歌曲給爸爸、父女倆一起在婚宴上跳舞，徐乃麟先前受訪時，形容親家公照顧家庭、愛孩子的表現跟他如出一轍，「Soa從到台灣讀書，前後6、7年時間，她爸經商也常常來台灣。」

Soa的婚紗最後一刻才亮相。（圖／Kvision國內外婚禮婚紗團隊提供）

今被問起爸爸是否有傳授持家之道，徐新洋說：「他沒有教我持家，但我看很多。」表示「愛妻守則就是她說的都買單」，此話令徐乃麟吐槽：「你的都是我買單。」徐新洋說沒簽婚前協議，目前財務仍自己管，未來都會交由老婆處理，這點令老爸很認同，直說：「錢交給老婆準沒錯。」

雙方家族合影。（圖／Kvision國內外婚禮婚紗團隊提供）

而徐新洋與Soa今年1月已在台灣登記結婚，他倆在現場350名賓客的祝福下，開始幸福人生，徐新洋與Soa愛情長跑8年，過去曾透露是在捷運站偶遇Soa，覺得這個女生很漂亮，主動去搭訕，並要了電話，雖然當下被Soa拒絕，但還是有交換通訊軟體。