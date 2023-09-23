新竹市和平路20巷建案旁道路21日發生下陷，造成居民人心惶惶，今日又再次發生塌陷，市府表示，疑為自來水管線破裂造成，已要求水公司開挖搶修，另依據現場監測儀，發現道路些微傾斜，市府也立即成立前進指揮所，目前自來水公司已在更換老舊自來水管，廠商也將於明日進場施作汰管，預計1周內完成。

和平路20巷建案旁道路再次出現道路地基下陷情形，初步研判疑似為自來水管線破裂，市府今下午立即成立前進指揮所，由市長高虹安主持改善會議，要求廠商必須負責盡速完成改善，確保居住安全。

目前自來水公司已在進行和平路20巷內老舊自來水管汰換，將舊有PVC管線更新為鑄鐵管，廠商將於明日進場施作汰管作業，工期預計1周內完成，完成後再同步由瓦斯公司進場接續瓦斯舊有管線汰管作業，完工後再刨除及回填加封。

市府指出，民政處、社會處也將預先規劃撤離處所、旅賓館，如建築物有傾斜疑慮，就會將居民預防性撤離；交通處需協助解決施工期間居民停車不便問題；產發處追蹤督導水公司、瓦斯公司改善進度，另請消防局如遇緊急狀況，必須立即協助居民處理改善。

消防局表示，市府各局處人員將持續派員於每日上午8時至夜間20時進駐前進指揮所，晚間20時之後由消防局同仁與建設公司人員駐守巡視，隨時監測工地狀況並受理民眾反應，夜間如有緊急需求再通報市府各局處人員返回處理。