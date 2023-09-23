桃園市龜山區1名70歲簡姓老翁，於本月3日時在家中突然感到胸悶及冒冷汗情形，撥打119報案後，消防人員發現他心肌梗塞，立即送醫救回一命。老翁說，原本就想到分隊感謝，22日晚間看到新聞後，覺得應馬上行動，並送柚子、梨子，也消防員感到溫暖。

老翁表示，自己原來就有心臟疾病，晚間開始感到胸悶及有冒冷汗情形，本來想休息緩解，但一直沒有改善，加上獨居，於是就打了119電話報案。

救護人員到達現場後便迅速量測生命徵象並幫患者施作12導程心電圖，發現患者有心肌梗塞情形，立即將心電圖資料傳送給林口長庚醫院，並立即送醫。並於林口長庚團隊給予心導管及裝設心臟支架急救手術後出院休養。

老翁今天到龜山消防分隊感謝，他說，出院後一直想要到消防隊，昨天晚間看到屏東消防員新聞後，決定要趕快行動，因此帶柚子及梨子等水果，預祝消防同仁中秋佳節愉快以及出入平安，並再次對於消防人員迅速給予急救處置表達感謝，消防隊的同仁看到簡姓民眾恢復情形良好，也覺得非常高興。

龜山消防分隊長黃稟雄表示，消防團隊受到民眾的肯定，在在鼓舞消防人員士氣及肯定消防人員的付出及專業，同時也提醒民眾有心臟病史者，如果發生胸悶胸痛，伴隨噁心、冒冷汗及虛弱或是轉移到其他部位（如下巴、背部）的疼痛等身體不適情形，應盡速撥打119救護車送醫。同時也呼籲民眾能珍惜救護資源，尊重救護專業，讓有需要的民眾能得到最迅速與專業的協助。