針對畜產會未於22日提供完整進口蛋品流向，北市衛生局23日約談畜產會，其表示基於維護往來廠商營業資料安全與權益，如未有具體違反食品安全衛生管理法內容，無法提供相關資料，北市衛生局表示，將依違反《食品安全衛生管理法》第47條第11款及第12款規定，規避、妨礙、拒不提供資料處新台幣3萬元至300萬元。

衛生局說明，有關畜產會先前提供巴西蛋品初步流向，已於20日提供宜蘭縣、屏東縣、桃園市、高雄市、雲林縣、新北市、嘉義市、嘉義縣、彰化縣、台中市及台南市等11處所轄衛生局查核，持續加強縣市聯防稽查。

衛生局表示，為確認蛋品安全截至22日，已完成查核191家，包含連鎖通路賣場91家、進口專案蛋品輸入業者2家、液蛋製造業者2家、農業部及畜產會提供進口蛋品相關下游業者8家、外縣市通報違規業者1家、學校自設廚房及團膳業者26家、烘焙、雜糧行及食品材料行61家，將持續稽查市面蛋品安全。