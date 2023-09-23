112年國慶焰火將在台中中央公園舉行，規畫為期2天系列活動，將施放30多分鐘焰火並結合無人機展演，警方將於活動期間部署警力，加強交通疏導工作，亦以無人機升空監控交通流量。

警方指出，國慶焰火施放當天，預期人車潮湧入，警方運用無人機上場，監控周邊道路交通流量，利用無人機即時傳送畫面至交通指揮中心，俾機動調派警力至壅塞路段加強疏導。

警方表示，國慶焰火釋放結束後，利用無人機即時監控散場時中央公園周邊經貿路、凱旋路、河南路、中科路等聯外路段交通流量變化，透過空拍機高空攝影，進行點、線、面交通流量。

屆時市警局將動員1400餘名警力及400名義交全力投入各重要路段（口）管制疏導，並視交通狀況變化機動、彈性調整疏導作為，期以點、線、面之方式快速疏導國慶焰火人潮、車潮避免壅塞。

台中市政府警察局於國慶焰火活動2天針對焰火施放可能造成的治、交安狀況，將部署警力加強應變處置，管制期間人車都禁止進入，請用路人遵循現場交管人員指揮，配合改道。

交通警察大隊長鍾承志表示，今年國慶焰火施放相關交通疏導管制措施已提前做最完善的規畫並落實執行，請民眾配合各管制措施，以維持交通秩序。