國民黨籍立委王鴻薇23日在臉書貼文，聲援因家人被恐嚇，宣布停更的農業粉專「Linbay好油」，她也表示在7月時，也有人一直在她臉書留下各種恐嚇訊息，指稱「民進黨有人要買兇殺妳」，更貼上手槍、開山刀照片，恐嚇「妳能吃幾顆子彈？」對此北市刑大表示，經查涉案帳號來自美國、馬來西亞，警方已請外駐單位轉交當地警方協助，現正持續追查中。

王鴻薇貼文表示，農業粉專LINBAY好油發文，沈痛宣佈他受到威脅，未來要關閉粉專也不再上任何節目，且威脅者連他妻子名字以及住址都知道，她質疑台灣社會到底怎麼了，為什麼監督政府，讓人民知道真相的人，要受到這樣的人身威脅對待？心疼LINBAY好油只是一個普通人，他要如何承受這樣的惡意？

她也表示，自己今年7月26日就有恐嚇的訊息出現在她臉書，＋除了秀出槍枝的照片，還警告我「能吃幾顆子彈？」「不要得罪那麼人尤其民進黨的人」「臉書上講一次民進黨，你就多挨一刀」「以後不要再攻擊賴清德和論文我就不對你怎麼樣」「民進黨有人要買兇殺你」等內容。

王鴻薇臉書遭恐嚇，「民進黨有人要買兇殺你」。（翻攝王鴻薇臉書）

王在7月27日就直接報警，前兩個禮拜警方向她表示帳號在境外，目前還在追查，認為她今天身為立委尚且如此，LINBAY好油又怎麼能期待政府會保護他？而且22日，她的臉書又有人貼開山刀，恐嚇要對付她，強調自己不會害怕，會持續監督政府。

北市刑大表示，受理王委員遭網路恐嚇案後，即報請台北地檢署指揮偵辦，並向臉書等公司調閱涉案帳號相關資料積極追查。

經查涉案網路帳號來自美國及馬來西亞等，北市警局8月時函請刑事局通知駐外單位轉當地警方協處，刻正持續追查；另王鴻薇9月23日為同一網路帳號留言恐嚇部分，現正持續偵辦中。