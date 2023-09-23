英國資深男星米高肯恩（Michael Caine）過去出演過上百部電影，近年以《蝙蝠俠》系列、《全面啟動》和《出神入化》最為聞名，但今年他已邁入90歲高齡，多年前早有意引退，直到近日他正式宣布息影；米高肯恩認為自己目前無法好好走路，更自覺慢慢邁向死亡，差不多該休息了。

米高肯恩是好萊塢長青演員，不僅是奧斯卡最佳男配角常客，也多次獲得奧斯卡和金球獎影帝提名，演技備受肯定，而隨著年紀增長在電影中多半飾演配角，卻難以掩蓋他的光芒，多次成為電影中關鍵的人物，好比在《全面啟動》中他的出現就藏有結局的答案。

不過，米高肯恩在3年前以80多歲高齡演出《天能》後，身體健康一直受關注，近期推出新片《The Great Escaper》，米高肯恩也在宣傳電影時透露，如今他已是天殺的90歲，「（我）連路都沒辦法好好走，差不多可以退休了」；米高肯恩釋出息影的消息，他也分享90歲最糟的感覺是，「人生失去了很多，不能跑來跑去或踢球，重要的是，慢慢察覺自己正邁向死亡」。

其實米高肯恩早在1968年時曾發下宏願，想要在45歲的時候退休；到了2021年10月米高肯恩也說，電影《暢銷之旅》是他最後的一部作品；如今他在90歲時宣布息影，從他近期已連好好走路都有點困難的狀況，外界認為這次應該是真的要退休了。米高肯恩從影73年，出演過的電影超過120部。