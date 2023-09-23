國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今（23）日宣布正式請長假投入總統選戰，除了引起綠營民代群起圍攻之外，民眾黨新北市議員陳世軒也怒批「為了躲避民代監督，選在今日請長假，不顧市政安危！」

陳世軒指出，昨日晚間屏東科技園區發生爆炸意外，截至目前為止已造成6死、98傷、4失聯，但在全國哀悼屏東大火之際，侯辦選在此刻宣布侯友宜正式請長假，陳批評是只顧選舉盤算。

陳世軒表示，新北市議會即將於9月27日開議，本來想借鑒此次屏東大火的事件，來監督並要求新北市市府從中研擬出相關的配套措施，並了解若有相同意外，新北市府如何建立能夠快速因應的SOP，有效保障市民與消防人員的安全，但侯友宜今天宣布請長假，就代表接下來新北市將沒有市長。

陳世軒說，侯友宜於今日正式請長假，不禁令人懷疑，是否是為了躲避民眾與民意代表的監督，才選擇在今天媒體目光都焦聚在屏東大火的時候請假。更怒批：「侯友宜只顧自己的選舉盤算，卻不顧市政與市民的安危！」