義大利傢俱品牌NATUZZI拉圖誌插旗台南，斥資6千萬在台南東區商圈開設品牌概念店，由義大利總部親自操刀設計，同步全球最新義式時尚品味。是繼中國、印尼、越南、美國後第5個品牌概念店。

NATUZZI台南旗艦店入門玄關擺設的是義大利知名建築師與設計師Claudio Bellini操刀的作品Pablo，二人座＋L型沙發，建議售價69萬8000元。（NATUZZI 拉圖誌提供／古明弘台北傳真）

NATUZZI拉圖誌集團是義大利設計和製造工藝的典範，來自於義大利南部PUGLIA普利亞地區，NATUZZI拉圖誌台灣總經理顏貽騰表示，台南品牌概念店將南義地區自然中汲取的靈感，融匯到台南旗艦店整體氛圍設計中，廣闊藍色大海與PUGLIA普利亞大地的白色，交織出悠游自在的舒適愜意，為烘托品牌低調奢華時尚形象，從地磚、掛畫到傢俱配置等整體細節，皆由義大利總部設計團隊親手操刀，導入2023新奢華度假宅美學潮流。

Mauro Lipparini 設計的Melpot大L型沙發，線條俐落。台南概念店限定尺寸，318x380cm，建議售價98萬7000元。（NATUZZI 拉圖誌提供／古明弘台北傳真）

來自義大利的Natuzzi不但擁有120人的專業設計團隊，近年來更與多位國際設計名家合作，創造完美的義式生活氛圍，為了慶祝NATUZZI台南旗艦店開幕，滿足台南地區偏好透天厝住宅搭配大尺寸沙發的需求，特別引進由義大利建築師兼設計師Mauro Lipparini 設計的Melpot沙發，俐落的線條與外型，兼具機能性和美學。

Philo三人座+加大三人三電動沙發，建議售價63萬6000元。（NATUZZI 拉圖誌提供／古明弘台北傳真）

另一款Philo三人座+加大三人三電動沙發，有少見的騰空底座電動功能，融合現代高雅的設計與舒適性。