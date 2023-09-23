屏東加工出口區高爾夫球代理廠「明揚國際」22日驚傳爆炸，造成逾百人受傷，數名消防員殉職及民眾喪生。媒體人謝寒冰痛批，總統蔡英文自2016年起，4年編列2.8億元供消防員更新設備，1年僅7000萬，但成立只會喊認知做戰的「沒用單位」數位發展部就花了200多億元，消防員工時長、工作危險還要處理一堆抓蛇、除蜂窩的鳥事，這些問題講了十幾年都沒有改善。

謝寒冰今在政論節目《週末大爆卦》表示，2018年總統蔡英文曾提出「每5年增加3,000名消防人力」，這一點是有在做，近幾年全台灣確實有增加1000多名消防人員，但與5年3000人的目標仍有落差。

謝寒冰指出，因為有消防人員會退休、退出，而且消防人員工作環境超級血汗，每個月工時可能高達480甚至超過500小時，而韓國消防人員每月工時僅約240小時，日本的每月工時甚至不到200小時(約每周40小時)。

謝寒冰認為，日韓消防員的工時會比台灣低很多，主要是與外務少很多有關，因為台灣的鳥事除了殺人、放火、搶劫是警察處理，其他都歸給消防員解決，拆蜂窩、抓蛇等等，但這個問題講了十幾年都沒有改善，因為沒有其他單位可以接手處理。

謝寒冰也提到，「蔡英文在2019年消防節頒獎活動上表示，基層消防員最在意就是人力跟裝備，將以將以5年增補3000人為目標，另在裝備更新方面，從2016到2019年，政府共編列2.8億元補助款」，相當於1年僅有7000萬元。

謝寒冰話鋒一轉，「有一個部會除了每天喊認知作戰，甚麼事情都沒做，那個不叫數位發展部，已經花了200多億元，成立一個沒用的單位花了200多億，但會救人命的單位僅有1年7000萬」。

謝痛批，消防人員會這麼少，就是因為工時長、工作危險差、裝備還很爛，還要處理一堆鳥事，整個環境沒有改變，只喊說要增補人力根本就沒用，甚至從2018年增加1千多人，但根本沒有達到編制，還是只能把消防員1個人當2、3個人在用。