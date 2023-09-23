液蛋風波讓食安問題再亮紅燈！為維護地區民眾食的安全，金門縣衛生局特別於中秋佳節來臨前，針對月餅、蛋黃酥及烤肉用品等應景食品，全面至縣內各大生鮮超市、大賣場、烤肉店、烘焙業等製造場所，進行食品良好衛生規範準則(GHP)稽查及食材抽驗。本次抽驗共計33件，檢驗項目包含防腐劑、亞硝酸鹽、過氧化氫、甜味劑、衛生標準及農藥殘留等項目，檢驗結果今出爐，均符合規定。

衛生局指出，中秋烤肉已成為家家戶戶不約而同的「習俗」，本次特別抽驗烤肉相關店家與產品包括：金門區漁會生鮮超市(金城店)的健康廚房古早味烤肉醬、金蘭烤肉醬、味全烤肉醬-辣味、花枝風味丸、珍珍冷凍魚丸。家樂福金門店的甲霸大熱狗(原味)、甲霸大熱狗(黑胡椒)、博客輕食培根、桂冠旗魚丸、豆豆濃非基改白豆干。全聯實業股份有限公司金門民權分公司的珍珍花枝丸、福茂特級花枝丸、滿漢蒜味香腸、黑橋牌原味香腸、黑橋牌愛爾蘭減脂輕培根。

而針對中秋節「必吃」的月餅與蛋黃酥相關食材與產品，衛生局也重點抽驗，包括：麥斯西點麵包的沙拉油、烏豆沙餡、油冬瓜醬。金禾康烘焙坊的芋頭餡。我家食品店的紅豆餡。頂好西點麵包廠的綠豆沙。維都西點麵包的紅豆沙。展悅西點麵包坊的豐興紅豆餡。一家人西點麵包的藍莓蘋果果餡。全聯實業股份有限公司金門金湖分公司的百香果。菓子工坊烘焙坊的愛法奶油棗泥餡。漫時光手作烘焙的紅豆粒(豆餡)。傑尼燒烤的烤米血。佳軒西點麵包坊的烏豆沙月餅、泥棗月餅。口福西點麵包廠的棗泥月餅、鳳梨月餅。長合餅舖的長合綠豆椪、金門芋Q寶，檢驗結果均符合規定。

衛生局長蔡建鑫呼籲，民眾在選購中秋月餅時，除了選擇信譽良好之店家購買外，建議儘量選擇完整包裝及清楚標示之產品。食品拆開後如未吃完，應放入冰箱7℃以下冷藏，並盡快食用完畢。

另衛生局也提醒民眾，中秋佳節歡聚烤肉時，應注意食物製備及燒烤食品之衛生，遵守「要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要徹底加熱、要注意保存溫度」之五要原則，以預防食品中毒事件發生。

衛生局表示，本次抽驗結果已公佈於該局網站，民眾可逕至網站參閱查詢相關訊息。