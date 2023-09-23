杭州亞運周六（23日）晚間開幕。中國大陸央視報導，到訪杭州的南韓國務總理韓德洙出席開幕式之前，下午在杭州西湖賓館會晤中國國家主席習近平。韓媒報導，習近平表示會慎重考慮出訪南韓。

韓聯社報導，南韓一名高階官員透露，習近平在這場會晤主動提及訪韓事宜，這意味中方心知下一次輪到中方領導人回訪南韓。

路透社報導，習近平向韓德洙表示，樂見適當時機舉行峰會，也慎重考慮訪問首爾。不過，中方對這場會晤發布的聲明並未提及習近平有關峰會與出訪的談話。

南韓總統尹錫悅去年11月於印尼出席G20峰會，與中國國家主席習近平會晤。

習近平上一次訪問南韓是2014年7月。韓德洙是近期第一位與習近平會面的南韓高階官員。上一次是2022年11月，習近平於印尼峇里島G20峰會期間與南韓總統尹錫悅首度會談，當時習近平表示，待新冠疫情穩定後將應邀訪韓。

南韓總理辦公室表示，總理韓德洙（Han Duck-soo，另作韓悳洙）在這場會晤除了祝福杭州亞運圓滿成功，也表達韓方願與中方發展出成熟、健康的關係，希望習近平在朝鮮半島事務層面與北韓互動時扮演建設性的角色。習近平則向韓德洙表達支持兩韓和解，誓言繼續為和平而努力。

南韓總理韓德洙本月13日訪問波蘭時留影。（路透）

韓德洙在這場會面過程中說，兩國不僅面臨因北韓不斷挑釁而引發的區域緊張加劇，也面臨全球性質的挑戰，包括經濟不穩定、供應鏈中斷，希望兩國能以「彼此尊重、互惠、追求共同利益為基礎，發展健康、成熟的關係」。

韓德洙提及南韓總統尹錫悅去年會晤習近平、本月稍早會晤中國國務院總理李強，中、韓繼續進行高層會晤代表兩國推動雙邊關係發展的承諾。韓德洙也向習近平轉達尹錫悅的問候之意。新華社報導，習近平指出，中國和韓國是搬不走的近鄰，也是分不開的合作夥伴，中方願同韓方一道努力，推動中韓戰略合作夥伴關係與時俱進、不斷發展。中、日、韓已敲定本月26日於首爾舉辦三方高階會談，這是4年來首見。

南韓政府通常派遣文化體育觀光部長出席亞運這類活動。本次陪同韓德洙訪問杭州的南韓官員還包括外交部外交部第一副部長張浩鎮、文化體育觀光部副部長張美蘭等人。張美蘭曾是南韓舉重選手，2008年北京奧運奪得女子75公斤以上金牌。