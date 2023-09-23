屏東加工出口區高爾夫球代工廠「明揚國際」22日傍晚驚傳爆炸，其中3位消防員因此罹難，其中1位則是曾在基隆信二分隊服務7年多的陳柏翰，而陳柏翰的母親1人撫養陳柏翰及他弟弟。

弟弟的莊姓國中導師透露，陳柏翰的父親在弟弟出生沒多久後就車禍過世，母親相當辛苦的撫養2兄弟，而陳柏翰也曾因叛逆惹怒母親，如今陳柏翰長大成人，且對母親開始孝順，卻被一場大火毀掉天倫之夢。

莊姓導師表示，從過去一路看來，覺得陳柏翰的母親相當辛苦，當時陳柏翰父親突然過世，讓她母親頓時失去依靠，後來為母則強的她便去考地政士，而2位兒子也在她的教育之下相當成功。

莊師回憶說，小時候的陳柏翰可能因為父親早逝，個性比較叛逆，當時正是電腦剛流行的時候，母親省吃儉用買了1台電腦給她和弟弟，沒想到陳柏翰就此沉迷電腦遊戲，母親百般勸說都沒辦法阻止他玩電腦，有次一氣之下將昂貴的電腦砸掉，才嚇到陳柏翰。

而隨著陳柏翰逐漸懂事，長大後投身警消工作，反而變成相當孝順的兒子，為了照顧母親請調回屏東，平時更是家人眼中的好哥哥、好舅舅，而終於盼到兒子成龍的陳母面對突如其來的噩耗仍難以面對。

「看她在電視上哭到癱軟的樣子好心疼！」莊師表示，希望外界能多給陳母一些鼓勵，讓她可以撐下去，畢竟是辛苦養大的孩子，光想著心就很痛。