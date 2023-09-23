泰國男演員彭提瓦特·唐萬查洛早早出現於TOD’s 2024春夏系列秀場，並自細觀賞品牌工匠製作鞋履包款的過程。(CFP／林欣儀米蘭傳真）

TOD’s 2024春夏系列掛在腰上的手套讓人印象深刻。（TOD’s 提供／林欣儀米蘭傳真）

TOD’s 2024春夏系列服裝輪廓簡潔，主要著重於腰部線條的設計。（TOD’s 提供／林欣儀米蘭傳真）欸

TOD’s 2024春夏系列本季主打百摺裙造型。（TOD’s 提供／林欣儀米蘭傳真）

TOD’s 2024春夏系列包款。（TOD’s 提供／林欣儀米蘭傳真）

TOD’s 2024春夏系列鞋款。（TOD’s 提供／林欣儀米蘭傳真）

與人氣女團BLACKPINK成員Jisoo甜蜜交往中的安普賢，日前為出席TOD’s 2024春夏系列大秀前往米蘭，大秀當日陰雨綿綿，不過安普賢的超強親和力，讓他成為秀場中最受矚目的明星；近期人氣爆紅的泰國男演員彭提瓦特·唐萬查洛也同樣出席力挺品牌創意總監Walter Chiapponi，參與其執掌TOD’s的最後大作。

本次秀場選址於史卡拉歌劇院的安薩爾多工作坊辦秀，該座劇院於1778年啟用至今，經歷過火災、二戰空襲、重建等，現除作為歌劇使用外，也是保存六萬多件舞台服裝的博物館。為本次大秀品牌也特別放置藝術作品、找來工匠等，在賓客面前直接展示品牌最自豪的工藝。本季服裝大多以直線、連身裙為主，沒有過多的裝飾反而讓人注意到織品面料與皮革拼接之美、色調的平衡，以及各式配件的造型性，其中本季最為亮眼的非手套莫屬，不論是配戴或掛在腰上宛若腰包的模樣都十分有趣，也為整體造型增添一絲工裝的氣息。

配件方面本季有多款附有提把的手拿包，以及別緻的皮革腰帶與形似工具包的腰包等，其中一只據針織紋路的側揹手拿包，再搭配同為針織打造的洋裝、上衣一同現身時，顯得格外可愛；色系方面過去多走大地色系居多的TOD’s本季色彩上以冷色調的米色、白色、粉色、藍色為主，中間穿插亮眼的螢光綠、磚紅色、橘色等，塑造春夏的輕盈感。另外在秀場的音樂其中包含英國音樂家James Blake的〈Loading〉、The xx的〈On Hold〉等，以此歌詞寓意紀念Walter Chiapponi在品牌的最後一場大作。