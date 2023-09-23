彩虹-4無人機。（中國航天科技集團）

國防部日前罕見提到監控共軍遠火、火箭軍動態；前艦長呂禮詩指出，國防部怎知道遠火部隊？因為彩虹4無人機就是給遠火部隊使用，已經在台灣周邊飛過，只要看到彩虹4無人機，都要假設對岸遠火部隊在進行訓練。

國防部21日表示，自上午起陸續偵獲中共殲-10、殲-16、蘇愷-30、空警-500、運-9及無人機等各型機逾20架次出海活動，部分機型逾越海峽中線及其延伸線，進入我西南及東南空域，配合艦船執行戰備警巡。國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並同步監控共軍遠火、火箭軍，以及福建大埕灣附近地面部隊動態，統籌運用任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

前艦長呂禮詩21日在《少康上線》網路直播節目表是，「遠火部隊」，就是遠程火箭彈，PHL191射程500公里，這已經是最保守估計，意味著台灣全境每一點都打得到。

怎知道遠火部隊動態？呂禮詩解釋，因為遠火需要目標導引，彩虹4無人機就是給遠火部隊使用，已經在台灣周邊飛過，只要看到彩虹4無人機，都要假設對岸遠火部隊在進行訓練。

呂禮詩分析，無人機如何偵測？因為無人機很小，但接近時有電磁波，可以用來操控的頻段也就那幾個，因此仍可偵測。只要有效地在這些頻段進行干擾，就可以成功。

至於如何防禦無人機？呂禮詩披露，無人機不是沒有辦法防禦，如果用刺針攔截，是浪費錢。以色列的鐵穹精準度很高，但也很貴。以色列不用鐵穹，用鐵束（Iron Beam），就是雷射，每次發射成本100多元，非常划算。否則飛彈一打2000萬就沒了。