Hit Fm聯播網攜手金獎作詞人葛大為推出《同行相記》第二季，每週日晚間10點播出，24日播出內容，主持人葛大為邀請金曲新人洪佩瑜，並視訊連線知名作詞人小寒來談論詞、曲、唱的化學作用，而會找兩人來聊這個主題的由來，就是因為〈踮起腳尖愛〉這首歌，由蔡健雅作曲、小寒作詞、洪佩瑜演唱，這三人的詞曲唱組合，造就了一首經典金曲，至今仍是大家心中最愛的情歌。

當時洪佩瑜錄製〈踮起腳尖愛〉時沒見過蔡健雅跟小寒，但作品卻如此深得人心，如同一個團隊般的契合，葛大為說，有時候時機就是如此，素未謀面的歌手跟創作人，即使沒見過彼此就能如此合拍，甚至被稱為是神仙組合，非常奇妙。

洪佩瑜說，她一直以來就是蔡健雅的粉絲，也在蔡健雅的作品中聽到很多跟小寒老師合作的歌曲，她從蔡健雅跟小寒老師的作品中獲得很多養分，而她現在說的養分，也是在成長之後才理解原來這就是養分，當初聽歌時還不懂得那感覺，後來才知道是歌曲跟歌詞傳遞的訊息讓她學到很多，成為她的養分，她也才明白原來是聽了這些歌曲才學會如何去愛、去理解愛。

作詞人小寒也分享，這首歌其實也是蔡健雅的私房創作，其實當時根本連Demo都沒有，是當時的企劃突然把這首歌給她，才知道要幫洪佩瑜寫歌詞，當時她不認識洪佩瑜，但透過網路去查詢資料，念舞蹈系的19歲女孩，聲音卻如此有故事，所以她雖然沒跟洪佩瑜碰面，但感覺洪佩瑜應該是很期待愛的人，畢竟還是處於19歲的少女情懷時期，所以就以這個想法寫成了〈踮起腳尖愛〉。洪佩瑜說，那時候一拿到歌詞就覺得整個人被看穿，洪佩瑜開玩笑說：「小寒老師是不是有法力，施了什麼法術？怎麼把我的心看的一清二楚。」