美式賣場好市多時常提供許多商品，滿足會員們的生活所需。一位女子近日在好市多買了Y牌綜合蔬菜沙拉，裡面不但有已清洗過的綜合生菜，還隨包附上堅果乾、胡麻醬，讓她覺得相當超值，許多會員也紛紛大讚好吃又方便，「已回購多次」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，她看到朋友推薦後跟風買了Y牌綜合蔬菜沙拉嘗鮮，結果發現方便又好吃，除了有清洗好的綜合生菜，還附胡麻醬、堅果乾各一包，「一大包特價209我覺得很超值」；根據好市多官網，該款綜合蔬菜沙拉的重量達670克，是台灣本地產蔬菜。

對此，許多網友紛紛回應，「好吃，每次去必買」、「這個很好吃，結帳櫃檯的服務人員還說，醬汁可以用沾著吃，沒用完沾水煮蛋也很棒喔！」、「這很好吃，已回購多次」、「昨天特地要去補貨，竟然沒賣，被中秋烤肉生菜系列佔領整個蔬菜冷藏～」、「加雞胸肉或者是水果更好吃！」、「吃不完還可以包在海苔裡面當手捲吃，好好吃」。

另外也有人反映，不推薦使用綜合蔬菜沙拉附上的胡麻醬，「印象中營養成分表裡有反式脂肪，建議自備沙拉醬」、「前幾天有買，太久沒用它的醬，胡麻醬超級鹹，還是用回我自己的調醬，這個推」、「很好吃，但是胡麻醬加多會很重口味」。