中秋佳節即將到來，同時也是文旦柚的最佳品嚐季節，八里區也於日前成立新北市青農聯誼會八里分會，由原本從事俗稱「黑手」機械相關行業的青農李炳輝擔任首任會長，後來協助年紀漸增的老父維護家中果園，透過專業維護農機具，也在不斷提升的技術當中，種出冠軍文旦柚。

原在模具工廠工作的李炳輝，因父親年紀增長，難以獨自維持家中果園，所以決定返鄉幫忙。雖然「黑手」工作必須與銹鐵、汙油為伍，工作環境十分辛苦，不過也因為具備這樣的專業技能，讓他在返鄉幫忙之後，反而能透過自身專長來維護農用機具。

除此之外，李炳輝對於產品的品質十分堅持，他也將這樣精神帶入農業，返鄉後更成立自有品牌「柚＆蜜」，這是他在與農友技術交流中，嘗試以養蜂來幫助果樹授粉，除增加果樹著果率外，也提升果實生長的完整度。

而果園位處淡水河口西側，有海風吹拂帶來的豐富微量元素，加上排水條件良好，所產出的文旦柚吃起來不僅口感Ｑ彈、果肉也特別香甜濃郁，讓他在2012到2022之間的新北市八里區文旦柚評鑑比賽共獲得1次特等總冠軍、1次甜柚王及3次頭等獎等。

李炳輝表示，青農聯誼會八里分會成立可協助更多青年農民往農業領域發展，除一級生產外，也有夥伴從事食農教育推廣，可互相學習教學技巧及行銷撇步，將食農教育理念及農業經營向下扎根，讓更多農業生力軍加入，並開發在地化特色商品，展現出八里觀光的潛力。

新北市農業局長李玟表示，八里區成立新北市青農聯誼會分會，串聯八里地區文旦柚、綠竹筍、桶柑等當地特產，鼓勵有志青年們加入農業這個大家庭，為農業發展注入更多創新能量及活力。

李玟強調，農業局一直都是新北青農最強力的後盾，更將秉持「新北市做大事農業健康市／式」的理念，與新北青農共同來打拚，為市民朋友提供最優質的農產，建構農業、市民及生態共好的永續大健康環境。