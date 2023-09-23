美國馬里蘭大學醫學中心(University of Maryland School of Medicine, UMMC)宣布，醫療團隊成功完成第2起豬心臟移植到人類患者的手術。術後心臟功能良好，患者可以自主呼吸，無需輔助設備。

CNN報導，這項開創性的手術是在9月20日完成，新聞稿表示，接受者是58歲勞倫斯•福賽特 (Lawrence Faucette)，他患有嚴重心臟病，己出現周邊血管疾病和內出血，因此無法受傳統的心臟移植手術。

Pig Heart Transplant Recipient Lawrence Faucette Expresses Optimism Prior to His Historic Surgery

再次出現心臟衰竭症狀後，在9月14日被送往馬里蘭大學附設醫院，鑑於他的情況危急，院方問他是否有意願接受豬心臟異體移植的實驗型手術，他同意了。

他說：「我唯一的生存希望，就是進行豬心臟異體移植，沒有選擇。」

根據美國食品和藥物管理局(FDA)的「同情使用」(compassionate USE)計畫，實驗性異體器官移植可以用在這種情況，手術獲得了批准。

豬心臟來自聯合治療公司(United Therapeutics Corporation)的子公司瑞維科(Revivcor)的基因編輯豬，修改了10處基因，其中3處基因被關閉，以消除豬血液細胞中的α-半乳糖，這會引發人體免疫系統的嚴重反應，導致器官排斥。 1處基因被修改，以控制心臟的生長程度(豬心臟比人類心臟大)，另外6個人類基因，被添加到豬的基因組中，以提升人類免疫系統對器官的接受程度。

主治醫生格里菲斯博士(Bartley Griffith)表示：「我們再次為垂死的患者提供了延長壽命的機會，我們非常感謝福塞特先生的勇敢，願意幫助我們提高這一領域的知識。」

根據醫院的新聞稿，福塞特是一位已婚的兩個孩子父親，也是一名擁有20 年海軍經驗的退伍軍人。退休前，他在美國國立衛生研究院擔任實驗室技術員。

進行此類手術仍然需要非常大的勇氣，因為前一起並不算成功。同一個團隊在2022年1 月，對57 歲的大衛貝內特 (David Bennett) 進行了第一起豬心臟移植手術，然而貝內特在手術後兩個月，因心臟衰竭而去世。

研究團隊花了頗長的時間去調查貝內特的死因，最後得出了幾項可能的原因：1.貝內特在手術前的狀況不良，已經住院並使用心肺機持續6星期，這使得他比較難適應新的心臟；2, 班奈特曾經接受兩次高劑量的IVIG（靜脈注射免疫球蛋白），其中第2次注射是在術後第47天時，當時患者的情況已經明顯惡化。事後研究人員發現，IVIG與患者惡化的病情有直接關係，因為研究人員注意到，雖然IVIG在體外實驗時，被證明不會與豬主動脈內皮細胞結合，但是在進入人體後，卻出現強結合反應。3.豬心臟裡有之前沒發現的反轉錄病毒，導致發炎反應。

據美國政府的資料，器官移植名單上有超過11.3萬人，其中3,354人需要心臟，每天有 17 個人在等待器官捐贈的過程中死亡，可見合適的心臟來源多麼重要。