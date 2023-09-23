澎湖縣議會臨時會昨（22）日結束，但閒置縣有土地招商、公車智慧站牌建置兩案遭否決，組織改造被撤案。澎縣府對此表示，將會持續加強與議會的溝通，期盼府會合作，共同為地方的建設和發展努力，逐步讓澎湖追上其他縣市，繁榮地方。

澎湖縣政府指出，閒置縣有土地的招商案，若能成功招商，不僅活化閒置土地，更有望收取3億的權利金以及每年租金、稅金等，可提高自有財源比例更能同時增加地方就業機會。

至於公車智慧站牌建置案，則已成功爭取中央挹注資源，支持澎湖建置智慧站牌，未來建置完成，澎湖公車站牌將能即時顯示公車到站時間、多國語言的呈現，以及各式資訊的傳遞。

而被撤案的組織改造案，則是目前澎湖交通業務分散於警察、工務、旅遊等不同局處，中央建議整併業務成立交通專責單位；另為使財源規劃管理統一，將財政處與稅務局整併為「財政稅務局」；同時因應114年國土計畫法，將建設處更名為「城鄉發展處」，促成適地適用、專業分工，帶動澎湖建設發展。

澎湖縣政府強調，智慧站牌在台灣非常常見更已深入偏鄉地區，像是花蓮今年初即斥資8000萬元完成了400座的智慧站牌建置，同為離島地區，金門縣早已於2019年建置，連江縣亦於今年初爭取建置。

但澎縣此次成功爭取到中央的支持，如議會能同意而順利建置，不僅強化公共運輸品質，對於智慧城市發展、觀光友善環境都有相當的加成。