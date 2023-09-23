南韓今年中秋連假長達6天，民眾出國意願高漲。據全球數位旅遊平台Booking.com調查，今年中秋假期期間，最受南韓人歡迎的前5大海外城市中，日本就佔了3個，分別為排名第1的東京、第3的大阪與第4的福岡。

南韓旅客在疫情後訪台意願大增，光是今年1月至3月，來台人次高達14.8萬人，是排名第1的客源國。但據Booking.com針對南韓人搜尋的旅遊地進行調查，南韓人在中秋假期最想去的地方前5名，除了日本3地，還有排名第2的法國巴黎，與排名第5的義大利羅馬，台灣並沒有城市入列。

南韓《朝鮮日報》引述Booking.com調查結果報導，其實去年南韓中秋假期，日本城市並不在最受南韓民眾歡迎的前5大旅遊目的地之列，去年的排名依序為巴黎、泰國曼谷、新加坡、越南峴港與英國倫敦。旅遊界人士解釋，這是因為去年南韓中秋假期時，日本尚未解除入境限制。

Booking.com方面表示，日圓匯價創紀錄新低產生了很大影響，因此自去年10月日本政府取消入境限制之後，訪日的南韓遊客人數激增。據日本政府觀光局統計，今年1月至8月，南韓遊客都穩居訪日遊客榜首，而今年以來，每月都有40萬至60萬南韓遊客訪日。

儘管日本在8月開始排放福島核汙水，引發包括南韓在內的鄰國抗議，但據日本政府觀光局統計，光是在8月就有56萬9100名南韓遊客訪日。