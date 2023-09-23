專門生產高爾夫球具的屏東明揚國際科技公司發生重大火警事故，造成消防人員殉職、多人受傷，消安再次引發討論。根據立法院預算中心23日出爐的2024年中央政府總預算案整體評估報告指出，部分市縣政府近年辦理防災士訓練恐有不足，其中被點名的新竹縣跳出喊冤，表示每年積極參與中央各項防災計畫，從2019年至今年舉辦共5場次，共培訓232人次。

據消防署說明，「強韌台灣大規模風災震災整備與協作計畫」結合防災士制度運作，而全國各市縣政府2019至2023年7月底止辦理防災士訓練合計127次，其中連5年未辦理者計有新竹縣及連江縣，連4年未辦理者計有桃園市、高雄市、嘉義市、苗栗縣、屏東縣、宜蘭縣及金門縣，連2年未辦理者計有彰化縣及花蓮縣，相較全國防災士1萬9406人，有待積極辦理訓練，以提升防災能力。

新竹縣政府消防局強調每年積極參與中央各項防災計畫，其中強韌台灣大規模風災震災整備與協作計畫防災士培訓專班，從2019年至今年舉辦共5場次，共培訓232人次，期望透過民眾的支持和參與將防災事業不斷擴大推展，為社會帶來更多的安全和保護。

縣府消防局說，本年度第1期防災士培訓專班於5月20日辦理完畢，培訓旨在提升公眾的防災能力，讓參與者在災害發生時能夠提供協助和支援的專業能力，本局將持續加強教育訓練的力度，提供更多的機會讓公眾獲得防災知識和技能。

消防局指出，參與者通過學習災害風險評估、應急處理、災後恢復和重建等相關知識和技能，得全面的培訓和指導。學習到如何評估災害風險、有效組織應急行動，並協助災區居民恢復生活的重要方法和策略。