22日屏東明揚國際科技公司傳出爆炸意外，已造成4名消防人員殉職，百位人員輕重傷，火勢目前尚未完全撲滅。其中有一位為了救員工而不幸喪命的林姓經理，在父親接到噩耗後，心痛表示兒子很盡責，他也呼籲該公司要拿出誠意賠償。

明揚國際專生產高爾夫球，昨日傍晚突然爆炸，發出巨響，連數公里外的居民都聽得到爆炸聲響，紛紛跑到路上查看，周圍停車場的機車也被震得東倒西歪，甚至有些車頭損毀，車身也凹損，可見威力之大。

23日中午時，林姓經理被人抬出後已無生命跡象，送醫後仍宣告不治，家人接到噩耗後相當心痛，父親更哀痛表示「兒子盡力做到經理的責任，人明明已經出來了，又跑進去叫大家快走。」

據了解，林姓經理在當兵退伍後就到母公司上班，後來才到明揚國際擔任經理，距今已10多年，林父要求該公司要拿出誠意，在理賠方面更要盡到責任，話才講到一半，林父就不禁哽咽痛哭，令人相當鼻酸。

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