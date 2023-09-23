行政院決議加碼延長汽、柴油貨物稅減徵措施延長至本年12月底。（行政院提供／楊亞璇台北傳真）

中秋佳節將至，為強化掌握應節商品及重要民生物資供應及價格情勢，行政院副院長鄭文燦今(23)日召開穩定物價小組會議，請農業部、行政院消保處密切監控農漁畜產品、月餅、禮盒等應節商品，並加強農產品產銷調度，以滿足消費需求。另近來國際原油價格上漲，為持續減輕消費者及業者負擔，會中決議延長汽、柴油貨物稅減徵措施至今年12月底，力求穩定民生物價。

行政院指出，中秋節為我國三大傳統節日之一，國人習慣團聚烤肉，相關應節食材需求將有所增加，如文旦柚、茭白筍、玉米、豬肉、雞腿翅、秋刀魚、白蝦、文蛤等，農業部已盤點各項產品，並於節前加強調配、增加供應，包括：蔬菜增加13％、水果增加6％、毛豬增加14％、白肉雞增加2％、水產品增加16％，以充分滿足市場需求。

鄭文燦指示農業部密切注意各項應節產品市場供需及交易情形，加強落實各項調配供應措施，以充裕供應節慶市場需求。

行政院指出，經行政院消費者保護處調查，本年四大賣場、四大超商及五大電商平台之月餅價格漲跌互見；行政院消保處呼籲消費者，各大通路推出不同款式及價格的產品供消費者選擇，且多有優惠促銷方案，提醒消費者精挑細選、聰明消費。此外，政府已減徵小麥、奶油、烘焙用奶粉等重要原物料稅負至本年12月底，有助穩定月餅價格。

鄭文燦指示行政院消保處持續關注月餅、蛋黃酥等應節糕點之市場行情，若有異常情形，即妥為查處。

鄭文燦也要求法務部等物價聯合稽查小組成員，持續關注物價波動情形，尤其烤肉常用食材、月餅等應節產品，應嚴密監控產品價格上漲的合理性，針對可能涉有囤積、哄抬物價或聯合漲價之業者不定期啟動稽查，藉此對於心存僥倖及觀望心態之業者，發揮遏止效果，積極對外宣示政府穩定物價、查緝不法、安定民心之決心，並請衛生福利部秉持「來源可以溯源、去處可以掌握、食安必須符合標準」等三大原則，強化中秋節應節食品、食材之食安稽查，嚴格把關消費者權益。

農業部表示，本年8月以來，中南部蔬菜產地受颱風及西南氣流豪雨影響，造成瓜果類蔬菜及短期葉菜類受損供應量減，致整體蔬菜價格上揚，農業部已輔導農民團體加強調配釋出冷藏蔬菜，充裕市場供應，並於風災及汛期間與全聯、大潤發、愛買、楓康等零售通路合作推出優惠專區，例如：自本年9月9日起至9月18日，賣場推出「百元有找」甘藍單顆75元優惠專區，提供消費者平價優質蔬菜。

鄭文燦提醒，近來颱風接連侵台，造成部分區域受災，導致市場供應減少，價格波動幅度較大，請農業部持續強化氣象及產銷資訊系統整合、批發市場交易行情監控等預警監測，並請農業部對外說明「夏季汛期蔬菜滾動式倉貯計畫」成效，該計畫會視市場情況適時釋出進口貨源及汛期庫存，並維持進口管道順暢，動態保持庫存數量，有效強化國內產銷韌性；另一方面，針對受災農民，提供天然災害現金救助，輔導農民儘速復耕、復產，以強化農糧體系供應韌性。

另外，因應國際高原油價格，2021年12月起調降汽柴油貨物稅，並於去年2月7日再加碼調降，汽油每公升共調降2元、柴油每公升共調降1.5元，降幅分別為29.3％、37.6％。原訂汽、柴油貨物稅減徵措施實施至本年9月底，惟受俄烏戰爭持續，沙烏地阿拉伯與俄羅斯相繼採取加碼減產與限制出口等措施影響下，本年第3季以來國際油價明顯反彈。

行政院指出，考量近期國際原油價格變動仍有較多不確定因素，為從源頭減輕國內業者營運負擔，並穩定末端售價，照顧民生，會議決議加碼延長汽、柴油貨物稅減徵措施延長至本年12月底。中油公司將降稅效益反映在汽、柴油售價上，搭配「亞鄰最低價」調整上限、「油價平穩措施」之雙平穩機制，持續維持國內油品價格穩定。