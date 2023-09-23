綜藝大哥徐乃麟長子徐新洋今（23日）晚和俄籍女友宋蕊安（Soa）在美福飯店辦婚宴，徐乃麟許久未回台的學霸小兒子徐廷墉，也特別請12天假，帶著女友回來參加哥哥婚禮。

現在美國上班的徐廷墉，這次特別請假返台，帶著交往9年的韓籍女友現身婚禮，徐乃麟被問看到兒子成家立業，有無感動哭出來？遭徐新洋爆料「他為了別的男人哭」，原來是因為小兒子長期不在台灣，因他在國外從念大學念到博士共9年，畢業了又在那邊上班，聚少離多，特別有感受。

徐乃麟笑說自己家裡都是愛情長跑，他30歲結婚，徐新洋31歲結婚，推估小兒子這2年也會完成終身大事，表示男人「三十而立」，認為這個時間結婚蠻好的，並公開喊話有主持和代言可以找他，他體力還很好。

徐乃麟豪撒三百萬娶媳婦 超狂人脈星級賓客到場祝賀。

徐廷墉之前從芝加哥大學理化系畢業，因成績表現優異，在教授的推薦下，跳級保送耶魯大學有機化學博士班，日前順利拿下博士學位，徐乃麟和徐新洋也特地飛到美國慶祝，父子三人穿著西裝帥氣合照，高顏值的基因讓不少人驚艷不已。