「迷彩總動員，全民挺國防」營區開放活動將於明日盛大在新竹湖口營區舉行。（國防部提供）

陸軍第六軍團呼籲民眾多利用公布在國防部、陸軍司令部臉書的資訊。（國防部提供）

陸軍第六軍團呼籲民眾多利用公布在國防部、陸軍司令部臉書的資訊。（國防部提供）

陸軍第六軍團呼籲民眾多利用公布在國防部、陸軍司令部臉書的資訊。（國防部提供）

陸軍第六軍團呼籲民眾多利用公布在國防部、陸軍司令部臉書的資訊。（國防部提供）

陸軍第六軍團呼籲民眾多利用公布在國防部、陸軍司令部臉書的資訊。（國防部提供）

陸軍第六軍團呼籲民眾多利用公布在國防部、陸軍司令部臉書的資訊。（國防部提供）

陸軍第六軍團呼籲民眾多利用公布在國防部、陸軍司令部臉書的資訊。（國防部提供）

「迷彩總動員，全民挺國防」營區開放活動將於明日盛大在新竹湖口營區舉行，陸軍第六軍團呼籲民眾多利用公布在國防部、陸軍司令部臉書的資訊，尤其首創即時更新「新竹高鐵站」等7個接駁點的候車時間資訊，希望發揮最大的便民功能。

第六軍團指出，上午8時到10時是預期人潮湧入的尖峰，屆時軍方將在接駁點提供最大的運載動能，縮短候車時間，以最快方式將民眾送達活動會場，歡迎民眾多加利用。

至於民眾關心的節目程序表、入營身分資格、飲食、車輛接駁資訊，軍方已製作懶人包公布；此外，接駁點除了遊覽車，也提供復康巴士搭乘，抵達會場後的醫療措施、廁所、參觀區域，均有相對應的友善專區服務。

陸軍第六軍團強調，國防力量是國家安全的基礎；全民力挺國防，支持國防，就是國軍最大的靠山。明天陸軍迷彩總動員，在新竹湖口營區展現三軍聯合作戰的最堅實戰力，歡迎國人共襄盛舉。