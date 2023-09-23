農業專家「Linbay好油」林裕紘自爆家人遭恐嚇威脅，即日起停更、不再上節目露面。(翻攝自linbay好油臉書)

農業專家「Linbay好油」林裕紘常評論政府農業政策，但林裕紘22日晚間貼出一名何姓男子私訊威脅他和家人安全，甚至知道住家地址，林裕紘也表示即日起停更、不再上節目露面。對此，PTT網友狂酸，這什麼社會啊？這個政府監督不得，你各位小心！也有網友預言，反正一定境外IP抓不到人！不要怪人民不信任民進黨!!!

農業專家「Linbay好油」林裕紘常評論政府農業政策，近期也因為超思進口巴西蛋爭議，多次與農業部隔空交火。但林裕紘22日晚間在臉書發文，貼出一名何姓男子私訊威脅他和家人安全，甚至知道住家地址，林裕紘也表示即日起停更、不再上節目露面，謝謝支持。

據林裕紘在臉書貼出的圖片，一名何姓男子私訊說，「林裕紘，很會爆料幹政府嘛，很邱嘛，我知道你老婆叫OOO，你家住桃園市OOO，還有一個OOO，你最好小心老婆跟小孩的安全，我們走著瞧，X」。OOO處為林裕紘自行馬賽克的隱私內容。

對此，PTT網友狂酸，這什麼社會啊？監督執政黨被支持者恐嚇、揭穿政府被恐嚇？好可怕、民主國家真棒！党在看著你！大家知道開槍打館長的是哪一党了嗎？沒有下限欸！這肯定是一個極權國家的作為吧？黑道治國！我們到底活在什麼社會裡？你以為你在民主國家？敢罵政府？

也有網友質疑，正常人可以拿到lin bay的個資？恭喜台灣終於正式成為極權國家！反正一定境外IP抓不到人！如果這樣都抓不到人，不要怪人民不信任民進黨!!! 在都可以直接這樣恐嚇人家妻小！以後沒人敢忤逆党了。這個政府監督不得，你各位小心！