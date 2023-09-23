屏東加工出口區高爾夫球代工廠「明揚國際」22日傍晚驚傳爆炸，4名消防員不幸殉職，引發外界關注消防員工作權益。前立委郭正亮指出，明年內政部消防署編列預算僅29.7億元，非常不合理，也別忘記副總統賴清德會被嘲諷是「賴功德」，就是因為賴清德要「消防員把捕蜂捉蛇當成做功德」。

屏東工廠發生大火，消防員不幸殉職，外界關注屏東縣消防人口服務比高達1:1320，人力嚴重短缺；消防員工作權益促進會今也在凱道舉行記者會，指出10年來加上昨日明揚大火截至目前殉職者，共有43人，呼籲政府開放消防員組工會，並要求現任總統及總統候選人針對消防員組工會及相關權益表態。

前立委郭正亮在政論節目《中天辣晚報》表示，內政部消防署及所屬單位，明年度的總預算只有29億7000萬，這是一整年的預算，外界一定無法接受，光是銷毀過期進口蛋就花費約3億元，而29.7億的消防預算中，一般行政支出(含人事費)只有9億多元，顯然員額大量不足，而消防業務支出(即救災)佔其中19億元，這個預算編列真的非常不合理。

郭正亮也指出，賴清德之所以被稱是「賴功德」，就是因為賴叫消防員去捕蜂抓蛇都算是做功德，讓消防員還要負擔很多奇奇怪怪的事。

2017年，擔任行政院長的賴清德在立法院答詢時表示，「捕蜂捉蛇，其實我在台南市市長的立場上，比較希望(消防員做)，因為這是『做功德』的事情，其實消防隊的隊員可以幫忙」。此言一出也引發消防員怒火，賴清德雖說沒有對消防員不敬，但卻以「國軍也會協助救災」為自己的失言開脫。而早在該次質詢之前，賴清德就說出「照服員月薪三萬是做功德」的離譜言論。