國5雪隧北上出口車禍 2車追撞隧道車流受影響 20:332023/09/23 中時新聞網 簡銘柱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今（23）日晚間20時許，國道5北上坪林段14.6公里處發生一起追撞車禍，輛銀色小客車追撞前方的白色休旅車，影響內側車道車流，國道警方已獲報趕往現場處理，至於發生原因及肇責還待調查釐清。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（23）日晚間20時許，國道5北上坪林段14.6公里處發生一起追撞車禍，輛銀色小客車追撞前方的白色休旅車，影響內側車道車流，國道警方已獲報趕往現場處理，至於發生原因及肇責還待調查釐清。 華中橋5機車追撞起火 3車遭燒毀6人受傷 台76八卦山隧道貨車翻覆、鐵架散落 現場嚴重回堵 北宜公路車禍！男駕駛BMW台9線飄移 自撞護欄電桿車毀人傷 #車流 #發生 #坪林 #國5 #雪隧 也許您會感興趣 推薦閱讀 國三凌晨車禍！貨櫃車翻覆卡分隔島3傷 通宵－苑裡封閉 06:212023/09/22 社會 大貨車與機車碰撞起火 7旬機車老翁送醫不治 10:462023/09/22 社會 屏東科技廠爆炸！倖存員工「全身傷」曝驚恐瞬間 20:272023/09/22 社會 高雄拖板車撞車！數噸重「鋼捲」掉國道塞10公里 民眾趕上班抓狂 10:112023/09/15 社會 三鶯大橋23日通車 新北議員蘇泓欽：紓解文化路車流 19:442023/09/20 生活 國1南下彰化段「大貨車撞護欄」滿地碎玻璃 紫爆回堵10K 08:332023/09/20 社會 中秋連假龐大車潮將至 花蓮警方各項措施準備好！ 11:242023/09/20 生活 死亡車禍！砂石車疑視線死角 輾斃機車騎士 12:062023/09/16 社會 迎接中秋節連假 花警交通疏導措施曝光 籲聚餐勿酒駕 16:042023/09/20 社會 車流如潮她不管！ 高雄慢跑姊「馬路逆向來回」當自己家 10:382023/09/13 社會 駕駛靠「1動作」驚險逃生！ 轎車突起火燒毀車頭 回堵國道3公里 18:232023/09/21 社會 進入禽流感好發期 台南市強化防疫措施 16:032023/09/13 生活 揚言把老師扔下樓！桃園某高職2天發生3起暴力事件 17:482023/09/15 社會 台中高美溼地車流多惹民怨 美堤街將拓寬300米 16:312023/09/15 寶島 一中五岔路口怎麼走？ 中警拆解給你看還有「這捷徑」 11:262023/09/18 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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