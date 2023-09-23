農業臉書粉絲專頁「Lin bay 好油」林裕紘因進口蛋爭議，多次槓上農業部，他22日揭露自己被傳威脅訊息，不得不關閉臉書粉專。國民黨主席朱立倫今受訪時說，政府要有責任查出來，也不能有任何寬容；國民黨立委李貴敏也說，檢警必須追查到底，還給全民一個自由發言、評論、批判的空間。

朱立倫說，台灣是一個言論自由的國家，一定要堅定的力挺，臉書粉專被惡意攻擊，政府就要有責任把它查出來，如果查出來是綠營的，也絕對不能夠有任何寬容。

李貴敏則說，中華民國是言論自由的國家，全民也享有自由發言、自由批判的權力，每個人都有免於恐懼的自由和權利。就連蔡英文總統也曾說，在她當總統的一天，沒人需要為他的認同而道歉，農業專家「Linbay好油」卻因在臉書評論農業部與進口雞蛋政策而遭人威脅恐嚇，決定停更臉書，從今以後，人民也少了一位捍衛食安的專業人士。

李貴敏表示，這是多麼悲哀、卻又不令人意外的事，如今，監督蛋也能被威脅！專業評論政策，原本就是自由言論社會的基礎之一，對政府荒腔走板的作為提出批判，更是民主社會的防腐劑。但這些社會進步的基石，就這樣遭到戕害、遭到抹黑出征，卻不見政府有任何作為，徒然放任寒蟬效應在我們生活四周蔓延。

李貴敏批，這不僅是失職，更是放任語言暴力與恐嚇肆虐的幫兇。她強調，民主社會裡公部門所作所為都需要公評、監督，也因此，任何人發言的權利都應該受到保障，檢警必須動起來，不能放任非法威脅侵害言論自由。務必追查到底，還給全民一個自由發言、評論、批判的空間，更希望政黨輪替，讓我們一同遏止類似亂象不斷發生。