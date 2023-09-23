中國大陸國旗進場。（新華社）

第19屆亞洲運動會開幕式在杭州舉行。（新華社）

中華隊進場。（中華奧會提供）

中華隊進場片段。（愛爾達體育家族提供）

杭州亞運開幕式於23日晚間8點正式點燃聖火，中華隊預計在第36順位出場，由「蝶王」王冠閎、「國民女友」羅嘉翎擔任男、女掌旗官。今年亞運主題為「潮起亞細亞」，象徵浙江精神、時代的脈搏。由於正值秋分，本屆亞運也將桂花元素融入開幕式中，其中最受關注的聖火儀式，採用創新「數位聖火」，由數位火炬手點燃聖火，賽會也取消以往的傳統煙火表演，用簡約、數位化的方式進行。

中華隊排在敘利亞之後登場，以射擊、網球、跆拳道、游泳為主體，約有近70位選手出席，加上領隊等奧會成員，本屆中華隊約120人登上典禮舞台。

運動員進場儀式結束後，亞運會旗進場，由孫海平（田徑）、張蓉芳（排球）、許海峰（射擊）、葉喬波（競速滑冰）、樓雲（體操）、郭晶晶（跳水）、仲滿（擊劍）、羅雪娟（游泳）等退役名將擔任執旗手。大陸羽球男雙好手鄭思維、桌球女單孫穎莎共同代表運動員宣誓。

杭州亞運全程不放傳統煙火，採用無碳環保煙火，現場和電視機前的觀眾依然可以看到絢麗的煙火表演，最後點燃聖火環節由葉詩文（游泳）、樊振東（桌球）、徐夢桃（自由式滑雪）、石智勇（舉重）、李玲蔚（羽球）和汪順（游泳）等大陸前、現任國手，擔任最後6棒的聖火傳遞手，最後交棒給由賽會遴選出多達1億位所結合的虛擬巨人火炬手，來共同點燃主聖火台，隨著亞運主題曲「同愛同在」一下，宣告亞運會正式開幕。