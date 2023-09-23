針對台南登革熱大爆發，行政院今（23）日進行專案報告，立法委員陳以信質疑行政院長陳建仁，中央進駐台南時間太晚錯過最佳時機，如能提早一個月以上，現在疫情應早得到控制。陳以信並呼籲比照新冠肺炎作法，給與登革熱染疫者「防疫隔離假」，避免染疫者因上班上課時被蚊子叮咬，而成為登革熱傳染者。

陳以信質詢陳建仁指出，今年登革熱上升趨勢與2015年大爆發那年非常接近。當年全國四萬多病例，台南約佔五成並造成一百多人死亡。今年從八月初登革熱案例直線上升，現在九千多例中，台南佔九成之多。八月間應是中央疾管署進駐台南管控疫情最佳時機，現在才派疾管署副署長羅一鈞進駐台南，已錯過防治登革熱爆發最好機會。他直言，當時如能提早進駐，現在疫情應該不會如此嚴重。

陳以信並向陳建仁提出具體訴求，建議比照COVID-19防疫做法，給予登革熱染疫者「防疫隔離假」，以便居家隔離，避免染疫者因上班上課被蚊子咬，而將登革熱傳染給他人。並且防疫是政府責任，不幸染登革熱死亡者，也應比照COVID發喪葬慰問金十萬元。尤其現在家戶噴藥清理不易，政府也應考慮每戶發放噴藥清理補助金五百元，以降低民怨並提高人民協助政府防疫意願。