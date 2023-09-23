新竹縣尖石大橋發生墜橋意外！尖石分隊23日晚上7時36分接獲路倒案件，報案人稱其妻子不明原因墜落約2樓高的尖石大橋下，因天色黑暗無法詳述現場狀況，新竹縣消防局派尖石車組共2車4人前往救援，發現45歲婦人墜橋後掉在草叢，到晚上8時06分回報已拉起，婦人受傷有意識，對聲音有反應，由尖石91車送醫。
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