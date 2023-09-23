今年1月，前瓦格納傭兵(Wagner Group)指揮官麥維德夫（Andrei Medvedev）從俄羅斯穿越邊界逃往挪威，表示他受不了俄羅斯對部隊指揮無方與不當對待。然而，他後來又改變主意了，認為俄羅斯比較安全，在星期五試圖再次穿過邊界逃回俄羅斯時，被挪威邊防警察發現而逮補。

《巴倫支觀察家報》(Barents Observer)報道，星期五，邊防警察在靠近俄羅斯邊境的格倫斯•雅各布塞爾夫村(Grense Jakobselv)，發現試圖跨越檢查站的男子，警方沒有被拘留者的姓名，但記者確信他是麥維德夫。

記者如此確定的原因，是他獲得消息，就在穿越邊境的幾個小時前，麥維德夫告訴一名記者，他打算返回俄羅斯，希望有人載他前往邊境。麥維德夫還解釋了自己的決定，說他擔心被引渡到烏克蘭，並認為返回俄羅斯會更安全。

麥維德夫在在今年1月從俄羅斯逃往挪威，他早期的證詞表示，願意出庭作證指控已亡故的瓦格納首領普里格津(Yevgeny Prigozhin)，指控他犯了酷刑和謀殺罪。他在難民營待了一段時間，然後在警方的監督下被釋放。

然而，挪威當局尚未決定是否給予他政治庇護，今年5月，麥維德夫態度又變了，他表示想要返回俄羅斯，並且向俄羅斯駐奧斯陸大使館尋求協助。他說：「總之，我想回俄羅斯看看那裡的情況如何。如果他們殺了我也沒關係，如果他們沒殺我，我會更加感謝。」

但是，今年7月，他在接受《巴倫支觀察家報》採訪時又換了說法，表示他不會去俄羅斯。

在俄羅斯，麥維德夫因搶劫、打架的傷害罪而入獄四年，其間遇到瓦格納來監獄募兵而加入。他在逃出俄羅斯並抵達挪威後，仍然是同樣的品性，曾在酒吧鬥毆而被拘留2次。《紐約時報》採訪他為何如此，他說是在奧斯陸，與烏克蘭人發生了言語衝突。

該報寫道，烏克蘭檢察長辦公室請求挪威協助，希望對麥維德夫調查，但俄羅斯人拒絕與調查人員會面。今年二月，挪威媒體寫道，基輔希望引渡此人，以瞭解瓦格納集團，已被拒絕。