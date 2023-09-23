中國青年就業問題持續發酵。有名找不到工作的大學新鮮人，在履歷上「自降學歷」後竟收到十幾個面試通知，讓他大感驚訝與無奈。沒想到，其他網友看完新鮮人的文章紛紛直呼：「我也是！」且薪水跟自降學歷前還差不多。

據陸媒《上觀新聞》報導，該名新鮮人在大陸社群平台表示，今年7月畢業後投了幾百份履歷全都石沉大海，甚至月薪人民幣3000元（約新台幣1.3萬元）或普通工人的職缺也都沒有下文。為此感到丟臉的他，一氣之下把簡歷的最高學歷改為高中，未料這意氣用事的操作，隔天醒來竟收到數十條面試通知。

有類似遭遇的其他網友指出，降學歷到高中後收到2個邀約，其中飯店前台的月薪雖只有月薪5500元（約新台幣2.2萬元），但包吃包住、不用加班且相當輕鬆，重點是「工資都差不多」；另個美術教培的畢業生則是放棄本科，找了商場店員的工作；還有網友把「希望的工作」改成客服後，馬上收到80幾條通知。

其實，早在去年底就有大陸年輕人因為找不到本科職缺，或是厭倦白領工作，創立了目前人數近6萬人的「輕體力活探索聯盟」豆瓣小組，試圖用體力活謀生與逃離辦公室。還有碩畢生或職場人，去學習與本科無關的技術或換簡單輕鬆的工作討生活，顯示中國就業市場已發生改變。